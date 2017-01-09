Kamuda mesai saati 15.30'a çekildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Twitter'da yaptığı açıklamada "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında personelin mesai sona ermesi saati, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirtilmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel sayısı ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır" denildi.

Kar yağışı nedeniyle bugün İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir. pic.twitter.com/OtEOryUMcs — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 9, 2017