4 yeni KHK ile 367 kişi ihraç edildi! İşte görevden alınanlar

Resmi Gazetede 4 yeni KHK yayınlandı. 367 kişi görevlerinden ihraç edildi, 124 kişi görevlerine iade edildi. Gözaltı süresiyle ilgili de düzenlemeye gidildi.



682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

367 KİŞİ GÖREVDEN İHRAÇ EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 10, İller Bankasından 2, İçişleri Bakanlığından aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirlerinin de olduğu 134, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 23, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 2 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 186 kişi görevden ihraç edildi.

2 TV KANALI KAPATILDI

683 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 özel televizyon kanalı kapatıldı.

Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi.

124 KİŞİ GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 683 Sayılı KHK'ya göre; Diyanet İşleri Başkanlığından 73, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 8, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 1, İçişleri Bakanlığından 8, Türkiye İstatistik Kurumundan 1 ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili kuruluşlardan 30 kişi olmak üzere toplamda 124 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

DİSİPLİN CEZALARINA DÜZENLEME GELDİ

682 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlara düzenlemeler getirildi.

TERÖR SALDIRILARINDAN YARALANANLARA AYLIK BAĞLACANACAK

684 Sayılı KHK'ya göre, terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine malüllüllerinin derecelerine göre aylık bağlanacak.

GÖZALTI SÜRESİ 7 GÜNÜ GEÇMEYECEK

684 Sayılı KHK'ya göre, Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemeyecek. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilecek.

TERÖRLE İLGİLİ SUÇLARIN GÖZALTI SÜRESİ EN ÇOK 30 GÜN OLACAK

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi, en çok 30 gün olarak uygulanacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULACAK

685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması hakkında KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

KOMİSYON BAŞVURULARI KARARA BAĞLAYACAK

7 üyeden oluşması kararlaştırılan komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konulardaki başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.

İşte yeni KHK ile göreve iade edilen 124 kişinin listesi 14 Fotoğraf TIKLAYIN tüm fotoğraflar