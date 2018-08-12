Hassa ilçesi Akbez Mahallesin'de dün öğle saatlerinde yol üzerinde hortum oluştu. Bu sırada bir kamyon, hortumun içinden geçti. Hortum kısa süre sonra etkisini kaybederken, o anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.