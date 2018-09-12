Kamyon lastiği içerisinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada arka dört 4 dingil lastiğine ve yakıt deposuna zulalanmış; toplam 6 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan İ.D. isimli şüpheli şahıs için hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.