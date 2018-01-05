Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kamyon otoyolda ters şeritte giden otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ters şeritte seyreden otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ters şeritte seyreden otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Adil Küçükhüseyin (55) idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon, bir dinlenme tesisinden çıkarak ters şeritte ilerleyen Mustafa Kama'nın (71) kullandığı 06 DJ 1903 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kama, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
 
Kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ters yönde ilerleyen otomobili fark ettiğinde kazayı engellemeye çalıştığını söyledi.
 
Solunda da araç olduğunu ve kaçamayınca kazanın meydana geldiğini belirten Küçükhüseyin, "Yaralıyı kendimiz indirdik aşağıya. 'Bende bir şey yok, iyiyim' dedi ama yine de her ihtimale karşı hastaneye götürdüler." dedi.
 
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan otoyolda ulaşım, otomobil ile kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA