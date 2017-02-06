Kamyonet korkuluklara çarptı... Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, Fırat Üniversitesi’nin korkuluklarına çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı.
- İHA
Kaza akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinden Çaydar Çıra Toki konutları istikametine seyir halinde olan Ayhan Gündüzgil, idaresindeki 23 AH 374 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak Fırat Üniversitesi’nin korkuluklarına çarptı. Kazada, sürücü Gündüzgil araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya araç içerisinde müdahale ederken, AFAD ve itfaiye ekipleri yaralı şahsı yaptığı çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansa alınan ve durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.
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