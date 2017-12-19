Kamyonetin altında kalan liseli yaşadığı dehşeti anlattı

Bursa'da yaşanan trafik kazasında dehşeti yaşayan liseli gençlerden iyi haber geldi. Hastanede tedavileri devam eden 2 gencin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada dehşeti yaşayıp hastaneye kaldırılan Samet Yıldızhan "5 arkadaş birlikte kaldırımdan gidiyorduk. Arkamda ses duydum. Gözümü açtığımda yerdeydim. Her yerim kan içerisindeydi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki kamyonete bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarpıp, demir korkuluklardan 2 aracın üzerine düştü. Can pazarının yaşandığı kazada 2 liseli genç yola savrulurken, biri kamyonet ile araç arasında sıkıştı. Kamyonetle otomobil arasında tekerleğin hemen yanıbaşında sıkışan 17 yaşındaki öğrenci ve diğer 2 genç Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlerden Melisa A., taburcu edildi.

Liseli genç yaşadığı dehşeti anlattı

Kamyonetin çarpması sonucunda yola savrulan Samet Yıldızhan, "Okuldan çıkmıştık. 5 arkadaş birlikte kaldırımdan gidiyorduk. Arkamdan 'pat' diye bir ses geldi. Gözümü açtığımda yerdeydim. Her yerim kan içerisindeydi. Daha sonra ambulansla hastaneye geldik. Ben aracın nasıl geldiğini görmedim. Ben sadece 'pat' sesini duydum. Ondan sonrasını bitti. Bacağımda 2 tane kırık var. Kalçamda 2 tane var. Omzumda da var. Yüzümü de cam parçaları kesti. Okuldan sonrası evlere doğru gidiyorduk. Diğer arkadaş kamyonu görmüş. O, 3 kişiyi çekmiş. Çekince onlar kurtuldu. Biz 2 kişi arada gittik. Normalde 5 kişiydik. Sesten sonra olay hızlı gelişti" dedi.

"Çocuğumun durumu iyi"

Kamyonetin tekerleği ile araç arasına sıkışan Mustafa Bican'ın babası Hasan Bican, "Sabah çocukları okula gönderdik. Öğle sırasında Gürsu Kavşağı'nda benim çocuk ile arkadaşına araba vurmuş. Öbür arkadaşında kırık var. Benim oğlanın durumu iyi. Şu anda bir kaç gün müşahede altında kalacak. Kazayı hatırlamıyor. Bugün bayağı konuşmaya başladı. Ama olayı hatırlamıyor. Şu anda bir sıkıntımız yok" diye konuştu.