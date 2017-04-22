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Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon karşı şeride geçerek başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 1'nci kilometresinde meydana geldi. Seydişehir'den Konya yönüne gelen Ali Boran yönetimindeki 07 S 1749 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine refüjü geçerek karşı yönden gelen Ahmet Eken yönetimindeki 42 DB 681 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüsü de araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Eken'in öldüğünü tespit etti. Ali Boran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Durumu ağır olan Boran, ambulansa alındğı sırada sağlık ekiplerinden cep telefonunu istemesi dikkat çekti. Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Soruşturma sürüyor.
 
 

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