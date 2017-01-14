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Tartıştığı amcası ve 2 akrabasını öldürdü

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde, Ramazan Yılmaz mahalle meydanında tartıştığı amcası ve 2 akrabasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

  • DHA
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Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Ramazan Yılmaz, evlenmek isteği kızı vermeyen ailesini rahatsız etmeye başladı. Bunu öğrenen 64 yaşındaki Hasan Yılmaz, mahalle meydanında karşılaştığı yeğeni Ramazan'ı, aileyi rahatsız etmemesi konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Ramazan Yılmaz, tüfekle mahalle meydanına geri gelerek amcası Hasan ile akrabaları 42 yaşındaki Nurettin ve 25 yaşındaki Metin Yılmaz'a peş peşe ateş etti. Hasan Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, Metin ve Nurettin Yılmaz ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin ve Nurettin Yılmaz da doktorların tüm çabasına karşın kurtarımadı. 

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Yılmaz'ı ormanlık alanda bir akrabasının evinde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfek ise evin yakındaki fındık bahçesinde bulundu. 

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