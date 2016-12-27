Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kan donduran olay! Öldürüp evi ateşe verdiler

Giresun'un Bulancak İlçesi'nde önceki gün yangın çıkan evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle öldürüldükten sonra delillerin yok edilmesi amacıyla evin ateşe verildiği ortaya çıktı.

  • AA
  • 1
  • 3
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
x

Bulancak İlçesi Şemsettin Mahallesi'nde, 22 Aralık Perşembe günü sabaha karşı bir evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede, evde kiracı olarak oturan Oğuz Kara'nın yanmış cesedi bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izleri bulundu. Bir semt sakininin yangın öncesi evden bazı kişilerin çıktığını söylemesi üzerine soruşturma derinleştirildi, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında H.D., K.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, delillerin yok edilmesi amacıyla da evin yakıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden K.Y. ile A.Ç.'nin, Giresun il merkezi ve Bulancak İlçesi'nde daha önce okul ve marketten hırsızlık yaptıkları, cezaevi firarisi olan K.Y.'nin ise kasten adam öldürmek de dahil 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. A.Ç. ile K.Y'nin Bulancak'taki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA