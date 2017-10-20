Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon: “Sürekli iyileştirme ilkesi ile çalışmalıyız”

Kanada Okulları, Türkiye'deki büyümesine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Levent, Ulus, Bağdat Caddesi okulların açarak Türkiye'ye giriş yapan Kanada Okulları, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'nda İstanbul Moda İlkokulu’nu da açarak yeni eğitim yılın merhaba dedi. Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Moda’daki Kanada Okulları'nın açılış davetine katıldı ve Kanada Okulları Türkiye Direktörü Ayşen Karşit ‘ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'ye güvendiklerini ifade eden Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon,"Sürekli iyileştirme ilkesi ile Kanada markasını daha da önemli yerlere taşıyacağız. Kanadalı şirketler Türkiye'deki yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor. Eğitim alanında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alan Kanada ile Türkiye arasında eğitim alanındaki işbirliklerinin de artarak devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kanada Okulları'nın Türkiye Direktörü Ayşen Karşitise, okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar devam edecek bir eğitim yapısı kurma hedeflediklerini, planlarının Avrupa ve Anadolu yakalarında açacakları yeni okullar ile büyümek olduğunu söyledi.

Moda’daki Kanada Okulları'nınaçılışına katılan Türk Kanada İş Konseyi Kurucu Başkanı ve Kanada Okulları Yüksek istişare Konseyi Üyesi Dr. Yılmaz Argüden“Kanada eğitim sistemi, tüm avantajları ile Türkiye’de. Bu fırsatlar aracılığı ile çocuklarımızı farklı kütür ve dünyalar ile tanıştırmalı, geleceğe düşünen, sorgulayan bireyler olarak hazırlamalıyız” dedi.

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