Kanada'da kahraman Türk’e Cesaret Madalyası

Kanada tarihinde ilk kez bir Türk vatandaşı ülkenin Genel Valisi tarafından Cesaret Madalyası ile ödüllendirildi.

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentinde yaşayan ve restoran sahibi olan Rıza Kaşıkçıoğlu, başkent Ottawa’daki Kanada Genel Valiliği resmi konutunda düzenlenen törenle madalyasını Genel Vali Julie Payette’den aldı. Törene eşi ve iki oğlu ile katılan Kaşıkçıoğlu’na gösterdiği kahramanlık için teşekkür eden Payette, madalya beratını takdim etti.

Tören sonrası AA muhabirine duygularını anlatan Kaşıkçıoğlu, ‘’Yardıma muhtaç olana, düşene, zorda kalana yardım etmek Türklük töresinin, geleneğimizin ve dinimiz İslam’ın bir emri ve gereğidir. O apartmanda yangın başladığını görünce, hemen koşup insanları dışarı çıkarmaya başladım. Sırtıma alıp taşıdıklarımdan belimde ve koştururken çarptığım için de kafamda sorun başladı ama bugün olsa aynı şeyi yapmaktan asla tereddüt etmem.’’ dedi.

Kanada Cesaret Madalyası’na layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kaşıkçıoğlu, ‘’Bu madalyayı mensubu olmaktan gurur duyduğum yüce Türk millet adına aldım.’’ diye konuştu.

Kaşıkçıoğlu, yangın günü yaşananları ise şu sözlerle anlattı:

‘’Binaya girdikten sonra rastladığım tüm kapıları çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım. İnsanlardan sokağa çıkmalarını istedim. Yedinci katta bir dairede dumanlar içinde kalmış, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın gördüm. Onu da tekerlekli sandalyesi ile sırtıma alıp yedi kat aşağıya kadar taşıdım, dışarı çıkardım. Belimden o zaman sakatlanmışım. Biz Türk'üz, Müslüman'ız. Bu insanlık vazifemiz. Kimseyi yanarak ölüme terk edemeyiz. Eğer o ölen veya yaralanan kişinin olduğu yeri bilsem, oraya da düşünmeden dalardım.’’

Törene, Kanada Genel Valisi’nin daveti üzerine Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da katıldı. Törende Kaşıkçıoğlu ailesine refakat eden Selçuk Ünal, daha sonra aileyi büyükelçilikte ağırladı.

Büyükelçi Selçuk Ünal, ‘’Rıza Kaşıkçıoğlu, yangında insanların kurtulmasına yardım ederken kendisinin sağlığı da menfi etkilendi. Ancak kendi hayatını tehlikeye atarak çok sayıda insanı kurtardı. Bu her türlü takdirin üzerinde örnek bir davranıştır. Rıza Kaşıkçıoğlu, aynı zamanda yaşadığı topluma milletimizin cesaret ve kahramanlık hasletlerini de gösterdi. Madalya törenine göğsünde Türk bayrağı olan armalı bir ceketle katılan Kaşıkçıoğlu, bu vesileyle milletimizi de gururla temsil etmiştir.’’ dedi.

Madalyasının Erdoğan'a takdimini vasiyet etmiş

Büyükelçi Ünal, yangından bir süre sonra rahatsızlanan Kaşıkçıoğlu’nun durumu ile büyükelçiliğin ve Vancouver Başkonsolosluğunun yakından ilgilendiğini belirterek, ‘’Vatandaşımızın hayati tehlike içeren ameliyatı sonrasında Ottawa’daki törene katılamaması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Rıza Kaşıkçıoğlu böyle bir durum olması halinde madalyayı Türk milleti adına Türk Büyükelçisi olarak benim almamı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza takdim etmemi vasiyet etmiş, Kanada Genel Valiliğine de bu şekilde bildirimde bulunmuştu. Ancak kendisi hamdolsun o badireyi atlatarak aramıza döndü.’’ ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ünal, kabul sırasında Kaşıkçıoğlu ailesine Kültür Bakanlığının “Çanakkale Kahramanları” adlı kitabını da hediye etti.

Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentindeki Jasper Avenue bölgesinde restoran sahibi olan Rıza Kaşıkçıoğlu, 19 Ocak 2017'de işyerinin hemen karşısındaki çok katlı binada çıkan yangında onlarca insanın hayatını kurtarmıştı. Eşine 911’i aramasını söyleyip, "yangın var" diye bağırarak çevreyi uyarmaya başlayan Rıza Kaşıkçıoğlu, 12 katlı binada tek tek kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmıştı.

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangından sonra Kaşıkçıoğlu, Edmonton'da kahraman ilan edilmişti.