Kanada’da turist otobüsü kaza yaptı: 1 ölü
Kanada’da Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
- İHA
Kanada’nın Ontario bölgesinde, ABD’den Kanada’ya giden Çinli turistleri taşıyan bir tur otobüsünün, dün akşam saatlerinde kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 34 kişi ise yaralandı. Yaşanan kazanın ardından yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, Kanada’daki Çin Halk Cumhuriyeti konsolosluğu da harekete geçti.
19 Mayısta Çin’in Şangay kentinden, ABD ve Kanada’yı gezmek için yola çıkan ekibin, Cuma günü turlarına son vermesi planlanıyordu.
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