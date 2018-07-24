Kanada'nın Göçmenlik Bakanı, Avrupalı mevkidaşlarına ülkesinin göçmenlik sistemini anlattı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hussen'in İngiltere, Belçika ve Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerini tamamladığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, bu ziyaretler kapsamında Bakan Hussein'in Oxford Üniversitesi'nde verdiği konferansta göçün güçlü bir ekonomik araç olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Londra Ticaret Odası ile Londra Ekonomi Okulu'nda yaptığı konuşmada ise Hussein'in, Kanada'nın çok yıllı planlamalarla ekonomik programlarını yürütmede yaşlanan iş gücü eksikliklerini en üst düzey yeteneklerle nasıl kapattıklarını anlattığı kaydedildi.

Bakan Hussen'in, Avrupalı liderleri ve işverenleri, yenilikçi bakış açıları, girişimci ruh, küresel deneyim ve benzersiz yetenekleri için göçmenlere ilgi göstermeye teşvik ettiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın mültecilere verdiği insani yardımların en önemli tartışma noktalarından biri olduğuna işaret edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Ahmed Hussen'in Almanya ve Belçika'daki temasları kapsamında Kanada'nın göçmenlik uygulamalarına dair sunumlar yaptığı aktarıldı.

Hussen'in, bu ülkelerdeki bazı teknoloji ve yazılım firmalarının yetkilileriyle de görüştüğü kaydedilen açıklamada, bu görüşmelerde Kanada'nın göçmenlik uygulamalarında kullandığı teknik altyapının modernize edilmesinin ele alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, şöyle konuştu:

"Kanada dünyaya, farklı insan gruplarının nasıl başarılı bir şekilde birlikte yaşayabilecekleri ve birlikte çalışabilecekleri, aynı zamanda büyük refah ve sosyal uyuma katkıda bulunmalarına dair harika bir örnek sunuyor. Dünyanın birçok yerinde etkili olan popülizm ve yabancı düşmanlığıyla birlikte Kanada'nın çeşitlilik ve göçmenlik deneyimlerini paylaşma fırsatından dolayı minnettarım."