'Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 90’ı tamamlandı

Edirne’de Yunanistan ile sınırımızı çizen ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2015’te başlatılan ‘Kanal Edirne’ projesini drone’la havadan görüntülendi.

Habertürk'ün haberine göre yüzde 90’ı tamamlanan projede, kanalın Meriç Nehri ile birleşeceği iki noktada onlarca iş makinesi, vinç ve kamyonlarla çalışmalar hızla sürüyor. 2015’in kasım ayında 46 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne’ projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü eylül ayı itibarıyla tamamlandı.

Meriç Nehri by-pass edilerek yapılan kanalla 2 bin metreküp/ saniye seviyesinde taşan nehir, 2 bin 500 seviyesine de çıksa taşkın olmayacak. ‘Kanal Edirne’ projesiyle birlikte yürütülen, ‘Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı’ ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride Meriç Nehri’ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişliği 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için yapılan 5 köprüden 4’ünde çalışmalar tamamlandı. Edirne DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ‘Kanal Edirne’ projesinin bitimiyle Meriç ve Tunca Nehri debilerinin yüzde 100 artacağını söyledi.