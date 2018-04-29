'Kanal Edirne'nin yüzde 95'i bitti'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşanan su baskınlarının ve dere taşkınlarının Kanal Edirne ile son bulacağını söyledi.



Dere ıslah çalışmalarına Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'de de devam ettiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, "Kanal Edirne'nin şu anda yüzde 95'i bitti. Bir köprü ve 100 metrelik alan kaldı. Onu da bu sene bitiriyoruz. Temmuz ayında hepsi bitmiş olacak. Eylül, ekim ayındaki taşkınlara hazır hale getirilecek. Biz sadece Kanal Edirne değil pek çok dereyi ıslah ediyoruz. Tekirdağ'da 57 derenin ıslahını yaptık. Hala inşaat devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 250 civarında derenin ıslahını yapmış bulunuyoruz. Ergene'deki ıslahların da yüzde 96'sını bitirdik. Sonuna az kaldı." diye konuştu.



Eroğlu, Meriç ve Tunca nehirlerinde yapılan ıslah çalışmalarıyla taşkın sularının Edirne'nin alt kısımlarına aktarılacağını belirterek, özellikle Edirne'de çok büyük taşkınlar olduğunu anımsattı.



Gerek Meriç Nehri'nde gerekse Tunca Nehri'nde büyük ıslah çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "Meriç ve Tunca nehir yatakları taşkın olduğunda suyu taşıyamıyordu. Garaj civarından yeni bir kanal açarak 7 bin 800 metre uzunluğunda kanalla fazla suları buradan Edirne'nin alt kısmına aktaracağız ve bu da taşkınların azalmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.