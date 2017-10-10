Kanal İstanbul projesi detayları nedir? Kanal İstanbul ne zaman başlayacak?

Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul projesi detayları ortaya çıkmaya başladı. Döneminde, 'ikinci haliç projesi' olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi, Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. Kanal İstanbul ne zaman başlayacak sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız." diye konuştu.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Döneminde, 'ikinci haliç projesi' olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi, Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.

1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.[4] 1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi

KANAL İSTANBUL DETAYLARI

Toplantıda daha önce hazırlanan kentsel tasarım projesi yeniden ele alındı. Kanal İstanbul çevresine kurulacak yeni şehir için hazırlanan kentsel tasarım planı 1 milyon 200 bin nüfusa göre hazırlanmıştı. Ancak yapılan çalışmalardan sonra “nüfus çok yoğunlaşır” gerekçesiyle yeni şehrin nüfusunun aşağı çekilmesi ve 500 bin kişiye göre planlanması kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre yeni şehir Kanal İstanbul’un her iki tarafında 250+250 bin ya da 300+200 bin şeklinde inşa edilecek.

Kanal İstanbul üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 4 köprü yapmayı planladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de trafiği rahatlatmak için 2 köprü daha yapacağı öğrenildi. Böylece kanalın üzerinde toplam 6 köprü inşa edilmesi planlanıyor. 2011’de açıklanan planda ise en az 8 en fazla 11 köprü olacağı söylenmişti. Yeni şehirdeki binalar en fazla 6 kat olarak inşa edileceği öğrenildi. İstanbul’a kurulacak yeni şehirde donatı alanları, konferans salonları, turizm merkezleri ve parklar yer alacak. Anadolu Selçuklu motifleriyle yapılması kararlaştırılan yeni şehirde siluete de dikkat edilecek. Şehirde bu nedenle siluet oluşturmak için kademeli yapılaşma olacak. Yeni şehirde cam mimarinin kullanılmayacağı, mevcut kentlerin dışında nitelikli bir mimariyle tasarlanacağı öğrenildi. Villa tipi yapıların da olacağı yeni şehirde ticaret merkezleri de inşa edilecek.