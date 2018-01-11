Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kanal İstanbul'da çalışmalar tamam

TRT Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 'Kanal İstanbul çalışmalarında sona gelindi. Birkaç gün içinde açıklama yapılacak.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Kanal İstanbul çalışmalarında sona gelindi. Birkaç gün içinde açıklama yapılacak." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
6 aylık hamile kadın çatıdan böyle düştü

6 aylık hamile kadın çatıdan böyle düştü

ABD dondurucu soğuklara teslim oldu

ABD dondurucu soğuklara teslim oldu

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

2018 MTV araç vergisi belli oldu

2018 MTV araç vergisi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA