Kanal İstanbul'da çalışmalar tamam
TRT Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 'Kanal İstanbul çalışmalarında sona gelindi. Birkaç gün içinde açıklama yapılacak.' dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Kanal İstanbul çalışmalarında sona gelindi. Birkaç gün içinde açıklama yapılacak." dedi.
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