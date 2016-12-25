Çavuşoğlu: Kandil’de de, Sincar’da da gidip hainleri vururuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de bazılarının, Fırat Kalkanı Harekat’ıyla Suriye’de ne işi olduğunu söylediğini belirterek, “Nerede ise düşman, orayı gidip yok etmemiz lazım. Şehit veriyoruz, bu canımızı yakıyor. Bu mantık doğru ise gidip Kandil’deki PKK hainlerini de vurmayalım. Irak’a da gideceğiz, orada da vuracağız. Eğer Telefar’de, Sincar’da bir tehdit olursa, orada da hainleri vuracağız. Türkmenleri korumak da bizim boynumuzun borcu” dedi. Çavuşoğlu, Antalya Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesince gerçekleştirilen “Dostlar Meclisi” toplantısında yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın en zor şartlarda dimdik ayakta duran, vatanını, milletini, doğruyu savunabilmek için darbeler karşısında bile duran bir sivil toplum örgütü olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

VATANDAŞLIKLARİ İPTAL

Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin ülkenin bölünemeyeceğini ve parçalanamayacağını anlayamadığını dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Şehadet şerbetini içmek için sırada bekleyen 10 milyonlar var bu ülkede. Bunları aşarız, aşacağız. Başka şansımız yok. Millete güveniyoruz. Hain tuzaklar karşısında tuzakların en hayırlısını kuran Rabbimize güveniyoruz, sığınıyoruz. İçeride ve dışarıda mücadelemizi de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yılgınlık yok. Yavaşlamak, durmak yok. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehitler verdik. Barış dinini istismar edenler İstanbul’da, Gaziantep’te sivil vatandaşları hedef almışlardı. Orada bunları yok etmezsek tekrar gelecekler. PKK’lı hainleri nasıl Kandil’e gidip orada vuruyorsak Türkiye’nin güvenliği için DEAŞ’ı de sınırın öbür tarafında etkisiz hale getirmemiz lazım. Yurt dışında yaşayan ve PKK üyesi olanlara da vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Almanya’da benim vatandaşıma zulüm edecek biz de birşey demeyeceğiz. Yok öyle bir şey.”