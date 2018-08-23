Kandil'de helikopter hareketliliği
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarının sürdüğü Kandil Dağı’nın eteklerinde helikopter hareketliliği yaşandı.
- İHA
TSK’nın Kuzey Irak’ta bulunan Kandil Dağı’ndaki teröristlere yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor. Ağırlıklı olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen terörist mevzi ve sığınaklarının F-16’larla vurulduğu operasyonlarda Mehmetçik Kandil eteklerindeki Sidekan bölgesinde de karadan ilerleyişini sürdürüyor. Karadan ve havadan operasyonun sürdüğü bölgede helikopter hareketliliği devam ediyor. 2 helikopterin bölgede devriye attığı görüldü.
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