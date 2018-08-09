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Kandil'de teröristlerin silah mevzii ve mühimmat deposu imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

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