Mehmetçik, Kandil’i tamamen kuşatarak son 8 kilometreyi adım adım ilerliyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini dağıtıp Kandil’e bayrak dikmeye hazırlanıyor.

50 bin metrekarelik alan

Kandil Dağı ve çevresi 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Onlarca terör kampı, yüzlerce köy ve mezra, sınırımıza 150-200 km mesafede... 5-6 bin civarında terörist, füzeler, uçaksavarlar, içi karınca yuvası gibi delinmiş dağ ve dağı ikiye ayıran İran ile Irak sınırı.

Anında yerle bir ediliyor

Kandil’e sadece 8 kilometre mesafede bulunan Dalya Bölgesi’nden elde edilen görüntülerde İHA iki teröristi füze sisteminin kurulduğu hakim tepede tespit ediyor. Yer işaretleme işleminin ardından Türk jetlerine koordinatlar iletiliyor. Kahraman pilotlar da hedefi yerle bir ediyor.

Vatan müdafaasına hiçbir şey işlemez

Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.

Temel Paşa yine destan yazacak

Muharrem İnce’nin ısrarla apoletlerini sökeceğini söylediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin’den sonra Kandil’de PKK’nın kökünü kazıyacak. Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’in şehir merkezine huzur gelmişti.

İbadi rahatsız olmuş: Kabul edemeyi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye’nin PKK ile mücadelede Irak’ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi. İbadi, Irak toprakları içindeki Kandil’e operasyonun 24 Haziran seçimleri öncesinde seçmenden destek bulmak için edilmiş bir söz olarak niteleyerek, “Irak’ın egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlalini kabul etmeyeceğiz” dedi.

İngiliz Times’ı PKK kaygısı sardı

İngiliz Times, TSK'nın Kandil’e girerek terör örgütü PKK’yı bozguna uğratacağını yazdı. TSK’nın Kuzey Irak’ta 11 üs kurduğunu söyleyen gazete, Kandil’le arada yalnızca 25 kilometre kaldığını belirterek Türk Ordusu’nun neredeyse her gün yaptığı hava saldırılarıyla bölgedeki PKK’lı teröristleri çekilmeye zorladığını yazdı.

CHP'li Özel’e yanıt Kandil'den geldi

CHP Mehmetçiğin destan yazdığı Kandil operasyonuna da karşı çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Kandil’de PKK unsuru kalmadı, operasyon seçim için yapılıyor” dedi. Özel’e yanıt savunucusu olduğu terör örgütünün ini Kandil’den “Biz buradayız” yanıtıyla geldi. Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık da “Kandil’e operayson olacakmış. Biz buradayız. Onları çiçeklerle karşılamayacağız” diyerek tehdit savurdu.

Örgütün son kullanma tarihi bitti

Terör ve Güvenlik Uzmanı Hacı Murat Dinçer, Kandil Operasyonu'nu AKŞAM’a yorumladı: Kandil Dağı, 40 yıllık örgütün 20 yıllık yönetim ve eğitim merkezi konumunda. PKK’nın patronları nezdinde ‘’son kullanma tarihi’’ doldu. Kandil kısa sürede düşecek. Münbiç’e askerimiz gidecek. Rakka, Rojova ve zaman içerisinde Fırat’ın Doğusu da PKK ve türevlerinden temizlenecek. İran’ın teknik, stratejik ve fiili desteği söz konusu. İran’ın tıkamasıyla devam eden çevirme harekâtında PKK’nın kaçacak yeri kalmadı.

Sivilleri yalanlarla ayaklandırma çabası

TSK’nın birçok yerleşim yerinden geçeceğini hesaplayan örgüt üyeleri, halkı Mehmetçiğe karşı ayaklandırmak için her türlü yalana başvuruyor. Teröristler, Kürtleri ‘Onlar burayı işgal etmeye geliyorlar. Evlerinizi yakıp yıkacaklar. Sokaklara dökülün, askerleri engelleyin” yalanıyla kandırıyor.

16 hedef imha

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. 16 hedefin imha edildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında zaman zaman SİHA’lar da teröristlere ait hedefleri vuruyor. Harekatın başından itibaren etkisiz

hale getirilen terörist sayısı 130’u geçti.

(Akşam)