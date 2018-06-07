Kandil’e yönelik operasyon nedeniyle sınıra askeri sevkıyat sürüyor

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından çıkan 20’ye yakın ‘Kirpi’ adı verilen askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti. Kandil’e yönelik operasyon nedeniyle hareketlilik artarken, askeri araçların ilçe merkezinden geçişi sırasında ise polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bu sabah ise Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 3 askeri uçağın iniş yaptığı görüldü.