Kandil’e yönelik operasyon nedeniyle sınıra askeri sevkıyat sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Şemdinli yönüne askeri sevkıyat gerçekleştirildi.
- İHA
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından çıkan 20’ye yakın ‘Kirpi’ adı verilen askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti. Kandil’e yönelik operasyon nedeniyle hareketlilik artarken, askeri araçların ilçe merkezinden geçişi sırasında ise polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Bu sabah ise Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 3 askeri uçağın iniş yaptığı görüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.