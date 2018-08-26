Kandilli Müdürü Prof. Özener: Marmara’yı beklerken Güneydoğu sallanabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sadece Marmara Denizi’nden geçen fayda değil, Türkiye’nin başka bir yerinde de 7 ve üzerindeki büyüklükte deprem olabileceğini söyledi. Prof. Özener, depremlerin iki dalgası arasında hız farkı bulunduğunu belirtti. Deprem yaşandıktan sonra yıkıcı dalganın arkadan geldiğini dile getiren Özener, “Yıkıcı dalga yerleşim yerlerine ulaşmadan deprem geleceği haberini alıyoruz. Bu bilgisayardan bilgisayara yapılan bir bağlantıdır. Marmara için 5-7 saniye önce uyarı alabiliyoruz. Kritik sanayi tesisleri, petrol üretim tesisleri, santraller bu sistemi kullanabilir. Marmara Denizi’ndeki Kuzey Anadolu Fayı kıyıya çok yakın olduğu için uyarı zamanı da kısa kalıyor. Aynı sistemi Japonya da işletiyor, orada belki 1-1.5 dakika süremiz var. Kırılacak yer belki 300 kilometre uzakta. Marmara’da ise kıyıya 15-20 kilometre uzakta. Yeteri kadar vatandaşın aksiyon alacak hareketi yok. Bu sistemle Marmaray’ı durdurabiliyorsunuz, İGDAŞ’ın gazını kesebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

OVACIK FAYI DA RİSKLİ

Prof. Özener, Türkiye’nin sadece Marmara Denizi’nde değil, diğer yerlerinde de deprem riski olduğunu belirterek, “Biz Marmara’da deprem beklerken Türkiye’nin başka bir yerinde 7’nin üstünde deprem olursa şaşırmamamız lazım” dedi. Kuzey Anadolu Fayı’nın 1939’da Erzincan depremiyle başlayan hareketinin kırıla kırıla batıya doğru geldiğini anlatan Özener, şunları kaydetti: “Ayrıca Erzincan’ın doğusunda Yedisu bölgesi var. Yedisu fayında uzun yıllardır deprem olmuyor. Ovacık fayı da suskun. Birçok yerde Türkiye’de deprem olma olasılığı var.”

TSUNAMİ 2.5 METREYİ GEÇMEZ

Prof. Dr. Haluk Özener, enstitünün hükümetler arası oşinografi komisyonunca akredite edilen, görev olanı Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde olan tsunami servis sağlayıcısı olarak da hizmet verdiğini belirtti. Türkiye’deki denizlerde tarih boyunca tsunamiler yaşandığına dikkat çeken Özener şöyle devam etti: Bodrum-Kos depreminde bir tsunami gördük. Denizde yaklaşık 25 santimlik yükseklik vardı ama kıyıdan içeri 100 metrelere kadar girdi. Marmara’da da olası senaryolarımızda 2 metre 20 santimetre kadar tsunami dalgaları bekleniyor ama bu hiçbir zaman Uzak Doğu’daki depremlerden oluşan tsunamiler gibi olmayacaktır.

İRAN’DAKİ DEPREMİ 5 ÜLKE HİSSETTİ

İran-Irak sınırı önce 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, peşinden artçı sarsıntılar geldi. Şiddetli deprem beş ülkede birden hissedildi. Umman Körfezi’nden geçip İran’ın güneyi ve batısını boydan boya kat ederek Türkiye’ye giriş yapan fayda önceki gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. Yerel saatle 02.43’te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İran’ın Kirmanşah kentine bağlı Cevanrud ilçesi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı İran’ın yanı sıra Irak, Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan’da da hissedildi. Depremde iki kişi hayatını kaybederken 241 kişi yaralandı. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından büyüklüğü 4’ü aşan artçı sarsıntılar bölgedeki paniği daha da artırdı. İran devlet televizyonu, Kirmanşahlıların geceyi dışarıda geçirdiğini duyurdu.