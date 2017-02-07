Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Çanakkale için sürpriz olmayan depremler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili, 'Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok' dedi.