Kanlı Ay tutulmasından kartpostallık görüntüler

Günlerdir merakla beklenen ‘Kanlı Ay’ olarak adlandırılan tutulma, Türkiye’de 20.13’te başladı. Tutulma esnasında dünyanın gölgesi bir saat 42 dakika 57 saniye boyunca tamamen Ay’ın üzerini kapladı. Ay’ın Dünya’nın gölgesinden çıkması ise 3 saat 54 dakikayı buldu. Tutulma, Ay Dünya’nın yörüngesine en uzak mesafedeyken yaşandı. “Kanlı Ay” bu yüzyılın en uzun tutulma süresine sahip ay tutulması oldu.

SONRAKİ TUTULMA 21 OCAK 2019’DA

Bu önemli doğa olayı Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın bir kısmı ile Türkiye’den de çok net bir şekilde izlendi. İstanbul’da Boğaz’ı gören bölgelerde toplanan kalabalıklar, bir taraftan Kanlı Ay’ı görüntüledi, diğer yandan selfie çektirmeyi ihmal etmedi. İnsansız hava aracı ile havadan çekilen görüntülerde ise kartpostallık manzaralar oluştu. Ay’ın yüzeyine güneş ışıkları kenarlardan vurup yansıyarak dünya atmosferi içinden geçti. Bu, Ay’ın kızılımsı bir renge bürünmesine neden oldu ve ‘Kanlı Ay’ diye tanımlanan gökyüzü olayı ortaya çıktı. Bir sonraki tam ay tutulması 21 Ocak 2019’da yaşanacak.