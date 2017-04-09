Kapadokya'da balon kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
- AA
Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde bölgeden 81 sıcak hava balonunun gökyüzüne yükseldiğini, içinde 20 yolcusu bulunan bir balonun ise elektrik tellerine çarparak düştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayda bir Fransız vatandaşı vefat etmiş, 6 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın oluş şekli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinden sonra kesinlik kazanacaktır. Ölen turistin ailesine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
Kazada hayatını kaybeden kişinin Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja olduğu öğrenildi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, kazanın yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bakanlık'tan Kapadokya'daki balon kazasına ilişkin açıklama
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