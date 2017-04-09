Kapadokya'da balon kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde bölgeden 81 sıcak hava balonunun gökyüzüne yükseldiğini, içinde 20 yolcusu bulunan bir balonun ise elektrik tellerine çarparak düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayda bir Fransız vatandaşı vefat etmiş, 6 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın oluş şekli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinden sonra kesinlik kazanacaktır. Ölen turistin ailesine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kazada hayatını kaybeden kişinin Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja olduğu öğrenildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, kazanın yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bakanlık'tan Kapadokya'daki balon kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kapadokya'da bugün yaşanan sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanlarının, kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gönderildiği belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Bugün Kapadokya Bölgesinde Göreme Balonculuk işletmesine ait TC-BGJ işaretli gezi balonu uçuşun 30. dakikasından sonra iniş bölgesine hareket halinde iken Ortahisar mevkiinde rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarına çarparak kaza yapmıştır. Balonda 1 pilot, 6'sı yabancı uyruklu 20 yolcu olmak üzere 21 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcu hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Diğer yolcularında kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir"