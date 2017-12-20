Kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı
FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 36'sı ByLock kullanıcısı 51 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
- AA
FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 36'sı ByLock kullanıcısı 51 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
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