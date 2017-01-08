Kapatılan İncirlik Üssü'nü tekrar ABD'ye kim verdi?

İncirlik Üssü'nün Türkiye'nin uygun görmediği şekilde kullanılamayacağını dile getiren Bilgin, "İncirlik Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye'nin kabul etmediği ikili anlaşmalar çerçevesinde uygun görmediği şekilde kullanılamaz. Türkiye'nin her zaman idareye el koyma hakkı vardır" dedi.

"KAPATILAN İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ ABD'YE TEKRAR KİM DEVRETTİ?"

Kapatılan İncirlik'in tekrar ABD'ye devredilmesiyle ilgili konuşan Bilgin, "İncirlik Üssü'nü tekrar ABD yönetimine kim devretti? Bu çok önemli bir sorudur. 12 Eylül rejiminin yaptığı iki iş vardır. Darbe yaptıktan sonra birinci işi İncirlik Üssü'nü tekrar ABD yönetimine vermiştir. İkincisi de NATO'nun Yunanistan'ın askeri kanadına dönmesine onay vermiştir" ifadesinde bulundu.

"NİHAT ERİM, 12 MART CUNTASININ BAŞBAKANI"

ABD Büyükelçiliği'nin resmi sitesinde Nihat Erim ve ABD ziyaretiyle ilgili paylaştığı fotoğraflar konusunda da konuşan Bİlgin, "Nihat Erim kim? Erim, ABD'nin çok sevdiği bir eski başbakan. Sevmesinin nedeni 12 Mart darbesinden sonra 12 Mart cuntasının başbakanı. Erim'in ilk yaptığı iş ABD'nin sivil yönetime kabul ettiremediği haşhaş yasağını ilk icrati olan adam. Ne diyorlar aslında "Siz bizim taleplerimizi kabul ettiremezseniz, ettirenleri buluruz" diyorlar. Nihat Erim gibi. Ama onların anlamadıkları şu. 15 Temmuz sonrasında bunu denediler ve 15 Temmuz'da bunun cevabını aldılar" dedi.