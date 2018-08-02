Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik mahkemece kabul edilen iddianamede, 7'si ByLock kullandığı belirtilen 11 şüpheli hakkındaki eylem ve delillere yer verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede, kapatılan Karşı Gazetesi'nin sahibi Turan Ababey ile gazete, internet sitesi çalışanları Emre Erciş, Ufuk Emin Köroğlu, Kutlu Esendemir, Alaattin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Mehmet Bozkurt, Murat Kazancı ve Emrah Direk ile ilgili iddialara, delillere ve suç isnadı sayılacak tapelere yer verildi.

"Murat Kazancı, Mehmet Bozkurt'un bağlantısını kullandı"

Şüpheliler Alaattin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Mehmet Bozkurt, Murat Kazancı ve Emrah Direk'te FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu şüphelilerden Karşı Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü olan Mehmet Bozkurt'un bir hattan 29 Ağustos 2014 ve 4 Eylül 2014 günleri ağırlıklı olmak üzere bin 51 defa bağlantı kurduğunun tespit edildiği ancak uygulamanın kullanım tarihlerinin özellikle dikkat çekici bulunduğu dile getirildi.

Örgüt üyelerince yoğun kullanılan süreç içerisinde Mehmet Bozkurt'un hattıyla 29 Ağustos 2014 günü 828 defa, 4 Eylül 2014 günü de 214 defa bağlantının sağlandığının tespit edildiği ancak arada herhangi bağlantının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, "Bu durum savunmasını destekler mahiyette görülmüş, şüphelinin ortak kullanıma açması sonucu yanında bulunan diğer şüpheli Murat Kazancı tarafından şüphelinin hattı ile ByLock uygulamasına bağlanıldığı kanaatine varılmıştır. Bu deliller uyarınca, şüphelinin örgüt amacı doğrultusunda yayınların yapıldığı gazetedeki pozisyonu örgüt üyeliği için yeterli görülmemiş ancak örgüte yardım olarak değerlendirilmiştir. Yine şüphelinin samimi beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

3 hattan 63 bin 541 defa ByLock bağlantısı

İddianamede, Millet Gazetesi genel yayın yönetmeni Değer Özgergün'ün 3 hattan, 17 Aralık 2014 ile 23 Ekim 2015 tarihleri arasında toplamda 63 bin 541 defa ByLock bağlantısı sağladığının tespit edildiğine de dikkat çekilerek, şüphelinin, bu gazetede örgüt adına yoğun algı ve propaganda faaliyetlerinin olduğu, FETÖ tepe yöneticilerinden olan Ekrem Dumanlı (firari) ile hts kayıtlarının bulunduğu, örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya hesabında yoğun hesap hareketinin tespit edildiği, tape kayıtlarında örgütün firari tepe yöneticilerinden Akın İpek ile örgütsel görüşmelerinin olduğu ve internet ortamında örgütle mücadele eden kamu görevlilerinin kayda geçirilmesi hususunda tapelerinin bulunduğu ifade edildi.

Özergün'ün tapelerde, Karşı gazetesinde muhabir olan Ufuk Emin Köroğlu'na, soruşturma aşamasında karar veren hakimlerin isimlerinin özellikle kayda geçirilmesi hususunda talimat verdiği ve tape içeriğine uygun haberlerin internet sitesinde yayımlandığı da bildirilen iddianamede, ByLock kullanımı da dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef gösterdiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

Onur Kala'nın 15 Temmuz mesajı

Şüphelilerden Haberdar isimli haber sitesinde genel yayın yönetmenliği, haber müdürlüğü ve editörlük yapan Mehmet Aydoğmuş'un da ByLock kullandığının ve her iki sitede de örgüt adına yoğun algı faaliyetleri yaptığının tespit edildiği kaydedilen iddiaanamede, Aydoğmuş'un SGK kaydının FETÖ ile iltisaklı N-T mağazasında olduğu, FETÖ tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca ile hts kaydının bulunduğu. FETÖ'nün kara propaganda hesabı "fuatavni" adını kullanan birisiyle röportaj yaparak Karşı gazetesinin internet sitesinde paylaşım yaptığı ve Bank Asya hesabında talimat sonrası artış bulunduğu dile getirildi.

İddianamede, şüpheli Onur Kala hakkında da, şu değerlendirme yapıldı:

"Şüphelinin örgüt medya alanında faaliyetlerde bulunan 'Fedakar_kisi' (İsimsiz111) kullanıcı hesabından örgütün kara propaganda hesabı olan 'fuatavni' hesabının paylaşımlarını sık sık topluma duyurması ve propaganda yapması, hts kayıtları incelendiğinde örgütü üyeleriyle görüşme kayıtlarının bulunması, şüpheli Emre Erciş'in beyanında belirtildiği üzere 'onyediyirbes' adlı örgüt adına propaganda yapan siteyi alması,15-16 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi esnasında saat 01.02 ile 01.15 arasında, 'Tiyatro, rahat olun; Burada bomba gibi bişiler patlıyor, jet evin içine girecek neredeyse o kadar alçak uçuyor, merak etme rahat ol dua et' şeklinde mesajlaşmalarının olması, iletişim tespitlerinde görüştüğü kişilerin kendisinden cemaat işlerini sormaları ve paralelci olarak kendisini belirtmeleri ve FETÖ mensuplarının kendi aralarında gizli haberleşme aracı olarak kullandıkları bilinen ByLock isimli uygulamayı kullanması dikkate alındığında şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve 'fedakarkişi' hesabındaki paylaşımları ile ayrıca terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterdiği kanaatine varılmıştır."

İddianamade, diğer şüphelilerle ilgili de benzer tespitler ve detaylara yer verildi.