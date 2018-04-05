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Kapatılan Zaman gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında savcı mütaalasını açıkladı

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıklıyor. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 17's’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasında Mümtazer Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 18 tutuklu sanık ile aralarında Şahin Alpay'ıın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.
 
Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasınının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı okumaya başladı.
 
Savcı, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
 
Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen'in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini istedi.
 
Duruşma savcının mütalaasını okumasıyla devam ediyor.

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