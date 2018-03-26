Kapıköy'den Türkiye'ye giriş yapan turist sayısında rekor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, geçen cuma günü Kapıköy'den Van'a giriş yapan turist sayısının 6 bin 700 olduğunu belirterek, "Bu, bir günde yapılan en büyük giriştir sayı olarak. Bu yıl içinde 700 binin üzerinde yabancı turist misafir etmeyi planlıyoruz." dedi.

Ülkelerindeki tatil dönemlerinde alışveriş ve eğlence için Van'ı tercih eden binlerce İranlı turiste yardımcı olmak, yaşadıkları sıkıntıları gidermek ve yönlendirmek amacıyla Van'da "Turizm Danışma Ofisi" kuruldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'ndeki ofis, Vali Zorluoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Zorluoğlu, Van'ın geçen yıl turizm alanında çok özel bir dönem geçirdiğini ve sadece İran'dan 500 binin üzerinde turistin kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Yurt içi ve diğer ülkelerden gelenlerle Van'ın Türkiye'deki önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Zorluoğlu, "2018'in ilk üç aylık verilerine bakıldığında geçen yıla oranla yüzde 50 turist artışı görülüyor. Bu, memnuniyet vericidir. Geçen cuma günü Kapıköy'den Van'a gelen turist sayısı 6 bin 700. Bu, bir günde yapılan en büyük giriştir sayı olarak. Bu bereket nisan, mayıs, haziran ayları ve devamında sürecek. Bu yıl içinde 700 binin üzerinde yabancı turist misafir etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 14 Nisan'da kenti ziyaret ederek, ülkenin turizm sezonuna startı Van'dan vereceğini belirtti.

Van'ın ağırladığı turist sayısı ve potansiyeli ile bunu hak ettiğini dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Burası bir enformasyon ofisi ama daha fazla bir işlev görecek. Yabancı turistler için bir danışma merkezi olacak. Turistlere istedikleri birtakım bilgileri sağlayacak. Aynı zamanda burası bir şikayet alma merkezi olarak da çalışacak. Görevlilerimiz, gelecek yabancı turistlerin şikayetlerini not alacaklar ve geri dönüşünü sağlayacaklar. Burası ilimizde bir ilk olması açısından önemli. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Van'da böyle bir önemli merkezi hizmete açmaktan memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda turist sayısı artacak. Burası yetmezse birkaç tane daha açacağız."

Zorluoğlu, açılışın ardından ofiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, kente gelen İranlı turistler de ofisi ziyaret ederek, Van kedisi, Van Gölü canavarı, inci kefali ve Van Gölü maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.