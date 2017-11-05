Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik TIR kuyruk oluşturdu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 15 kilometreyi buldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de iPhone çılgınlığı

ABD'de iPhone çılgınlığı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA