Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik TIR kuyruk oluşturdu

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.