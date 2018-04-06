Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmak istenen, 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu ele geçirildi
- AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen farklı cinslerde 15 yavru köpek yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S.Y'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.
X-ray taramasına yönlendirilen otomobilde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Araçtaki yolcuların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı.
Yolculardan A.Y. ve N.R.P'nin vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu bulundu.
Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, yolcular hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.