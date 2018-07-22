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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yurda girişte Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

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Gümrük kapısına gelen gurbetçiler, pasaport kontrollerinin ardından baba ocağının yolunu tuttu. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arabada bazıları ise gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinlendi.

Sezonunun başladığı 1 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 480 bin gurbetçi ve 75 bin gurbetçi aracının giriş işlemi yapıldı.

Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu, bu süre zarfında 350 araca işlem yapıldığını ifade etti.

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