Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak isteyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 7 kilometreyi buldu.



Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.