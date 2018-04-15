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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak isteyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 7 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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