Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen TIR sürücüleri, Bulgaristan tarafının TIR işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

TIR kuyrukları Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de ise 8 kilometreye ulaştı.

TIR şoförü Zafer Mısır, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının ağır çalıştığını söyledi. Bulgar gümrüğünün özellikle gece araç aldığını belirten Mısır, "Gündüzleri pek ağır çalışıyorlar. Sürekli aynı pozisyondayız. Uyumadan yolumuza devam ediyoruz. Biraz uyudun mu arkandaki TIR'lar seni sollayıp geçiyor. On saat daha geri gidiyorsun" dedi.

TIR şoförü Mehmet Deniz ise tır şoförlerinin yıllardır aynı problemi yaşadığını ifade etti. Dünden bu yana uyumadığını anlatan Deniz, "Yolumuza uykusuz devam ediyoruz. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden bu kapıya çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.