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Kapıkule'detır kuyruğu 24 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 24 kilometreyi buldu.

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Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle hafta başından bu yana Kapıkule'de görülen tır kuyruğu uzuyor.

İşlemlerin bitirildiğinin duyurulmasına rağmen güncelleme esnasında yavaş gerçekleşen alım nedeniyle tır kuyruğu erimedi.

Bazıları 72 saattir kuyrukta bekleyen tır şoförleri, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Uzunuluğu 24 kilometreyi bulan tır kuyruğunda bekleyen şoförler, yurt dışına çıkış yapabilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

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