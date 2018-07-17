Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, adresler didik didik arandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Beyoğlu’nda toplanan ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Ekipler yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Kağıthane, Telsizler Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı giriş yaptı. Özel timler ‘koçbaşı’ kullanarak kapıları kırdıktan sonra sivil ekipler adreslerde arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Telsizler Mahallesi’nde yapılan operasyon nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Motorize ekipler sokak başlarını kapatırken polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.