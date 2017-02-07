Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Köyün tesbihli kadın muhtarı

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Taşkesen köyünde muhtarlık yapan ve kentin tek kadın muhtarı olan engelli Azize Atlı, özel kıyafetleri, kravatı, şapkası ve tespihi ile kapı kapı dolaşarak köylülerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.