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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı kadının çantasını zorla alan kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi.Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde bir kişi, yaşlı bir kadının elindeki çantayı zorla almak istedi.

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Zanlı, yaşlı kadını bir süre yerde sürükledikten sonra çantayı alıp olay yerinden uzaklaştı.Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kaldırıldı.Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.B'yi (30) evinde yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada yaşlı kadının çantasının alınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.  

 

 

 

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