Kapkaç girişimi kamerada

Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen 2 kadının çantasını kapkaç yapmak istedi. Kapkaççının kadınların arkasından gelerek çantasını almaya çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamaralara yansıyan görüntülerde 2 kadın caddede yürüyor. Arkalarından gelen bir kapkaççı çantayı almaya çalışıyor. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine şahıs çantayı bırakarak hızla kaçıyor.

Kadınların olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.