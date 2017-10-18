Kar esareti başladı

Ardahan ve Bayburt’ta erken bastıran kar yolları kapadı, 17 köye ulaşıma sağlanamadığı açıklandı. Ardahan’da önceki gün başlayan şiddetli kar yağışı sonrası Ardahan-Posof karayolu ve 17 köye ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Ardahan’ın birçok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ardahan’da 17 köye ulaşım sağlanamadığı bilgisi geldti. Yolların açılması için köylere ekipler sevk edilirken sürücülerin yoğun buzlanma nedeniyle zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan Bayburt kent merkezine 58 kilometre uzaklığındaki Haldizen Yaylası’nda kar ve tipi nedeniyle bir otomobilde üç kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan arama kurtarma ekipleri çalışması başlattı. 10 saatlik çalışmanın sonunda ekiplerin ulaştığı aynı aileden3 kişi ilk müdahalelerin ardından köylerine bırakıldı. Rize’nin Ovit Yaylası’nda da tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Rize-Erzurum kara yolu Ovit Geçidi’ndeki 4 araçta mahsur kalan 6 kişi, kara yolları ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl’de çatılar uçtu

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde önceki akşam başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova Hükümet Konağı ve öğretmenevinin çatıları yerinden söküldü, birçok resmi kurum çatısı zarar gördü. İlçede çok sayıda evin de çatıları fırtınanın etkisiyle tahrip oldu. Elektriklerin kesik olduğu ilçede, çatılardan uçan parçalar, birçok araçta hasara yol açarken, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.