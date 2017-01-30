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Kar maskeli okul hırsızı yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 okuldan hırsızlık yapan cezaevi firarisi önce kameraya, ardından polise yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesindeki okullarda peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Alaplı Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Girdiği okullardan elektronik eşyalar, bir miktar para  ve altın çalan kişinin daha önce aynı suçtan birçok dosyası bulunan ve Kastamonu Açık Cezaevi'nden firar eden S.Ö.'nün gerçekleştirdiği anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan polis, S.Ö.'nün hırsızlık yapmak için Alaplı Çok  Program Lisesine girdiğini  tespit etti. Polislerin geldiğini gören şahıs, okulun arka kapısından kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Daha sonra şüpheli, hırsızlık yapmak üzere Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürlüğüne gitti. Hırsızlık ihbarı alan asayiş  ekipleri olay yerine giderek, hemen yurdun çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yakalanacağını anlayınca yurdun arka bahçesinden kaçmak isteyen S.Ö., polis tarafından yakalandı. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, cezaevine konuldu.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Okul içindeki güvenlik kameralarından yüzünü gizlemek için kar maskesi kullanan şahsın, kameraların yönlerini değiştirip kamera görüntüsüne girmemeye dikkat ettiği ortaya çıktı.

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