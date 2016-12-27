Kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, İhsaniye'ye bağlı Hamidiye köyünde yaşayan yatalak Zeynep Balkan (72), yoğun kar yağışı nedeniyle tedavisi için hastaneye gidemedi.

Evinde mahsur kalan yaşlı kadının oğlu Ahmet Balkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Mavi Ambulans" hattını arayarak yardım istedi. Kış şartları için özel donanıma sahip olan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesince kurulan "kar komandoları"nın karla kaplı yolu açmasıyla kadının evine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin burada ilk müdahalesinin ardından Zeynep Balkan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kontrolü yapılan Balkan, kar komandolarının eşliğinde ambulansla evine götürüldü.

Zeynep Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığından dolayı sık sık hastaneye gitmek zorunda olduğunu ancak kardan dolayı evde mahsur kaldığını belirterek "Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle bizleri yarı yolda bırakmıyor. Kar kış dinlemeden en önemli olan sağlık ihtiyacımız gideriliyor. Bu hizmetin sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait, olumsuz hava şartlarına dayanıklı şekilde donatılan 22 yeni mavi ambulans, zorlu kış şartlarında hastaları evlerinden alıp hastaneye götürüyor, tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta ve yakınını tekrar evine bırakıyor.