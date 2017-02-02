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Kar nedeniyle mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan hasta bir kadın ile 9 kişilik aile, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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İlçenin Köyceğiz Mahallesi'nde, 75 yaşındaki Elmas Canpolat'ın rahatsızlanması üzerine komşuları durumu İçişleri Bakanlığının aralık ayında yaptığı görevlendirmesiyle Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Kamil Aksoy'a bildirdi.

Aksoy'un talimatı üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin yolunu açarak Canpolat'ı kurtardı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Karayazı Devlet Hastanesi'ne getirilen ve soğuk algınlığına bağlı rahatsızlandığı anlaşılan Canpolat, tedavisinin ardından ekipler tarafından evine bırakıldı.

- 9 kişilik aile kara gömülen evden çıkarıldı

İlçede hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle Karasu Mahallesi'nde Mehmet Nuri Güldeş ile ailesinin mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, 11 kilometre mesafedeki mahalleye gitti.

Sadece bacası açıkta kalan evin çevresini iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler Güldeş, eşi Menşure ve 7 çocuğuna ulaştı.

Aile, mahalledeki bir yakınlarının yanına yerleştirdi.

 

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