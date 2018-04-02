Kar yağışı fındık üreticilerini endişelendirdi

Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek rakımdaki Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Aybastı ve Akkuş ilçelerinde yağmur yerini kara bıraktı.

Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesindeki bin 300 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar, yöre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

- Fındık dalları kar altında kaldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Fındık bahçelerine kar yağan üreticilerin endişelenerek ilçe ziraat odalarını aradığını belirten Soydan, "Şimdilik üreticilerimizin endişelenmesine gerek yok, hava sıcaklığı eksinin altına düşmediği sürece sorun yok." dedi.

Üreticilerin rahat olmasını isteyen Soydan, "Bu kar yağışı don yapmaz. Kaldı ki yetkili kurumların da zirai don uyarısı bulunmuyor. Üreticilerimizin korkmasını çok iyi anlıyoruz ancak ortada korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Soydan, hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi durumunda üreticilerden bahçelerinde "dumanlama" yaparak önlem almalarını istedi.