Kar yağışı iptal getirdi THY iptal olan seferler

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve fırtına havaalanı seferlerini etkiledi. THY’nin birçok seferi iptal oldu. THY iptal olan seferler listesi haberimizde bulunuyor. Kar yağışı nedeniyle seferler yapılamazken uçaklar havalanmadan yerde kaldı. THY tarafından yapılan açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

SABİHA GÖKÇEN’DEN DE SEFERLER AZALTILDI

Yurt genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 8-9 Ocak'taki uçuşların yüzde 15 oranında azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı yapıldığı belirtildi.

Yurt genelindeki olumsuz meteorolojik şartların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 08.01.2017 ve 09.01.2017 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HEAŞ, dün de olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve yarın planlanan uçuşların yüzde 20 ila 25 oranında azaltılacağını açıklamıştı.