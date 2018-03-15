Kara Harp Okulu darbe davasında firari sanıklarından eski albay İlhami Polat ve eski yarbay Sait Tosun hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakları okudu.

Ardından savcının mütalaasını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme, olay tarihinde bütünleme sınavı için okulda bulundukları belirlenen ve FETÖ ile iltisakı tespit edilemeyen 60 eski askeri öğrencinin, "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması" gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, davanın firari sanıklarından eski albay İlhami Polat ve eski yarbay Sait Tosun hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 19 Mart Pazartesi devam edilecek.