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Kara Harp Okulu davasında FETÖ'cü asker için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

FETÖ'nün Kara Harp Okulu faaliyetlerine ilişkin görülen davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. FETÖ'cü asker için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

  • İHA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Harp Okulu faaliyetlerine ilişkin görülen davada, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.
 

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