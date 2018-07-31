Kara Harp Okulu davasında mütalaa verilecek
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın öğleden önceki bölümünde bazı sanıklar, tanık ifadeleri ve delillere karşı beyanda bulundu. Sanıklar, aleyhlerindeki hususları kabul etmedi.
Mahkeme başkanı, bu ifadelerin ardından duruşmaya öğle arası verdi.
Duruşma savcısı, aranın ardından esasa ilişkin mütalaasını verecek.
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